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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 6 сірий подвійної фіксації, №1 - Одеса (475962) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
997,60 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1444,78 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
1919,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом