БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 6 сірий подвійної фіксації, №1 - Львів (475962) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом