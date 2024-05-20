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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 4 сірий подвійної фіксації, №1 - Одеса (475961) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 13:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1604,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
1604,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
1762,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
1766,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (2)
1822,62
Економія: -2,03 грн
1820,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
1289,17
Економія: -11,90 грн
1277,27 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1604,95 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
1503,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
1510,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
1604,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перечин, пл. Народна, 19
Всього: упаковка (1)
758,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (2)
1510,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
1828,65 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1532,11 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1453,24 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
1919,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
2233,40 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн