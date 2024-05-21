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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 6 сірий жорсткий, №1 - Запоріжжя (475953) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
1603,80
Економія: -237,60 грн
1366,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1540,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1539,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
1526,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1525,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1540,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
1539,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1542,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1521,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1539,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (2)
1538,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
1541,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Всього: упаковка (1)
1522,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1532,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1521,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
1521,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
1527,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
1529,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
1530,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
1542,38 грн