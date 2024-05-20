Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 6 сірий жорсткий, №1 - Львів (475953) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (2)
1522,82 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
1521,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
1527,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
1536,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
1541,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
1540,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8
Всього: упаковка (1)
1539,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
1539,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Купальна, 14
Всього: упаковка (1)
1521,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
1534,14 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
1525,98 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
1533,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
1532,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
1530,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1535,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (1)
1524,81 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Берегове, вул. Сечені, 7
Всього: упаковка (1)
1525,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (1)
1532,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
1532,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
1535,21 грн