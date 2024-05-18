БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 6 сірий жорсткий, №1 - Харків (475953) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Суми, вул. Іллінська, 51/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б