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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 5 сірий жорсткий, №1 - Львів (475949) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
1529,00 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
978,50
Економія: -8,28 грн
970,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
1540,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
1523,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
1589,00
Економія: -422,60 грн
1166,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 8
Всього: упаковка (1)
1323,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
1534,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Всього: упаковка (1)
1452,14
Економія: -26,33 грн
1425,81 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
1462,00
Економія: -295,60 грн
1166,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
1335,33 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (1)
1444,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
1526,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
1033,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
1521,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
1542,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
1316,36
Економія: -4,80 грн
1311,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8
Всього: упаковка (1)
1526,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
1538,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
1449,45
Економія: -17,68 грн
1431,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
1331,73 грн