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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 5 сірий жорсткий, №1 - Харків (475949) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
1535,31 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1538,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1525,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1522,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1536,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1538,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1526,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1528,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
1535,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
1532,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1530,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
1534,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
1562,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1526,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1541,63 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
1540,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
1538,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
1535,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1523,72 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
1536,51 грн