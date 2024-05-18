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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 5, сірий подвійної фіксації, №1 - Харків (443973) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
1818,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
1070,72
Економія: -14,17 грн
1056,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (2)
1803,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1763,55 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
1295,73
Економія: -6,78 грн
1288,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
1510,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1458,25 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
1418,57 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
2233,40 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Самбір, вул. Валова, 56-А
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом