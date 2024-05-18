Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 810,00 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Дубно, вул. Галицького Данила, 1 Всього: упаковка (1) 1818,59 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12 Всього: упаковка (1) 1070,72 Економія: -14,17 грн 1056,55 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А Всього: упаковка (2) 1803,70 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Огієнка Івана, 10 Всього: упаковка (1) 1763,55 грн Забронювати

Аптека сальве Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Жовква, вул. Львівська, 76-А Всього: упаковка (1) 1295,73 Економія: -6,78 грн 1288,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26 Всього: упаковка (1) 1510,35 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 1458,25 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Здолбунів, вул. Шкільна, 27 Всього: упаковка (1) 1498,27 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дубно, вул. Галицького Данила, 18 Всього: упаковка (1) 1498,27 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (1) 1509,55 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Горохів, вул. Торгова, 5 Всього: упаковка (1) 1509,55 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 1 Всього: упаковка (1) 1418,57 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Щирецька, 36 Всього: упаковка (1) 2233,40 грн

Еко аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Самбір, вул. Валова, 56-А Всього: упаковка (1) 1498,27 грн