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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 5, сірий подвійної фіксації, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (443973) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
1823,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
1073,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (2)
1813,04
Економія: -16,64 грн
1796,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1763,55 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
1293,81 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
1510,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1458,25 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1532,11 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
1418,57 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
2233,40 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом