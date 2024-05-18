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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 4, сірий жорсткий, №1 - Харків (428000) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
1534,57 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1535,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1542,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1535,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1542,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1541,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
1538,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1528,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1521,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
1530,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
1535,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1539,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
1535,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
1537,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
1534,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1536,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
1528,91 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
1527,43 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
1521,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1536,72 грн