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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 1, сірий жорсткий, №1 - Львів (427998) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
1527,39 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
1523,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
1531,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
1529,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
1441,53
Економія: -0,14 грн
1441,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8
Всього: упаковка (1)
1538,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
1538,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Купальна, 14
Всього: упаковка (1)
1526,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
1536,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
1528,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
1527,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
1526,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
1538,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1521,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (1)
1533,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Берегове, вул. Сечені, 7
Всього: упаковка (1)
1526,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (1)
1530,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
1522,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
1535,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
1523,22 грн