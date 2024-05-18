БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 1, сірий жорсткий, №1 - Харків (427998) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 64
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Олександрівський, 81
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24