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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 1, сірий жорсткий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (427998) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
1522,97 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1533,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
798,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1537,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
1521,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
1526,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1523,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1524,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
1537,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
1554,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
1531,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
1537,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1522,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
694,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Всього: упаковка (1)
1532,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1529,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1529,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
1530,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1522,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
1529,42 грн