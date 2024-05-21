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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 3, сірий подвійної фіксації, №1 - Запоріжжя (423425) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
1813,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
1526,35
Економія: -14,20 грн
1512,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
1831,07
Економія: -12,98 грн
1818,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
1174,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1510,35 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
1536,47
Економія: -27,61 грн
1508,86 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
1818,56 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1477,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
1709,80 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
1429,25 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (2)
1919,00 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 30
Всього: упаковка (1)
1265,80 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн