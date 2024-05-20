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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 3, сірий подвійної фіксації, №1 - Львів (423425) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1510,35 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
2233,40 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
1536,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
1175,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
1818,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
1816,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
1528,98
Економія: -14,60 грн
1514,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
1825,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
1191,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (2)
1919,00 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 30
Всього: упаковка (1)
1265,80 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
1429,25 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
1709,80 грн