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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2039, розмір 3, сірий подвійної фіксації, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (423425) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
1191,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
1823,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
1517,67
Економія: -1,88 грн
1515,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
1828,91
Економія: -24,09 грн
1804,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
1171,48 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1510,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
1530,97
Економія: -23,29 грн
1507,68 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1686,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
1813,12
Економія: -5,12 грн
1808,00 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1477,40 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1475,71 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
1709,80 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1498,27 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1509,55 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
1429,25 грн