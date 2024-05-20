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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 3, сірий жорсткий, №1 - Львів (418139) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
1554,71 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
1774,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
1561,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
1550,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 8
Всього: упаковка (1)
1435,81
Економія: -7,42 грн
1428,39 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
Всього: упаковка (1)
1462,00
Економія: -238,20 грн
1223,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
1563,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Всього: упаковка (1)
1435,88
Економія: -8,71 грн
1427,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
1454,81
Економія: -26,69 грн
1428,12 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (1)
1453,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
1436,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
1552,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
1443,18
Економія: -14,17 грн
1429,01 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Всього: упаковка (1)
1589,00
Економія: -365,20 грн
1223,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
1336,68 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
1323,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
1552,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
1454,60
Економія: -14,87 грн
1439,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
1563,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
1444,29
Економія: -10,77 грн
1433,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
1557,27 грн