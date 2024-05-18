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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 3, сірий жорсткий, №1 - Харків (418139) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
1541,32 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
1553,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1555,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1560,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1557,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1557,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1562,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1555,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
1561,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1563,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
1562,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
1562,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1550,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1558,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
1553,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
1558,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
1556,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
1558,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1550,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
1558,53 грн