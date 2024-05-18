БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 3, сірий жорсткий, №1 - Харків (418139) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 64