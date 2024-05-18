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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 3, сірий жорсткий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (418139) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
1552,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1553,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
1554,81 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (2)
1462,00
Економія: -238,20 грн
1223,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
1558,09 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (3)
1589,00
Економія: -365,20 грн
1223,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покровське, вул. Центральна, 17
Всього: упаковка (2)
1589,00
Економія: -365,20 грн
1223,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
1462,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (1)
1589,00
Економія: -365,20 грн
1223,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
1555,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1562,65 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Бойка Вадима, 4
Всього: упаковка (1)
1589,00
Економія: -365,20 грн
1223,80 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
1555,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1550,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
1558,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1550,38 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
1556,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
1553,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1558,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
1561,35 грн