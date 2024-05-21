Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 2, сірий жорсткий, №1 - Запоріжжя (418138) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
1524,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
1531,22 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
1589,00
Економія: -449,30 грн
1139,70 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1537,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
1533,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
1538,15 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
1462,00
Економія: -322,30 грн
1139,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (2)
1462,00
Економія: -322,30 грн
1139,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1523,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
1539,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
1525,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
1537,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
1462,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Київська, 1/49
Всього: упаковка (1)
1589,00
Економія: -449,30 грн
1139,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
1529,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (1)
1523,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
1538,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1529,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1534,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
1539,25 грн