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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 2, сірий жорсткий, №1 - Харків (418138) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1531,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1524,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1539,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1537,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1524,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1541,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1537,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
1526,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1535,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
1525,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
1521,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1532,53 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (2)
1536,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
1539,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
1530,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1534,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
1539,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
1530,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
1540,62 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
1526,80 грн