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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 4 (210) вовняний, №1 - Одеса (106400) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
686,27
Економія: -80,74 грн
605,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
606,66
Економія: -48,89 грн
557,77 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
552,00 грн
Аліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (1)
552,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
391,59
Економія: -11,92 грн
379,67 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
552,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
552,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
612,63
Економія: -89,29 грн
523,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
651,47
Економія: -93,33 грн
558,14 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
552,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
394,59
Економія: -14,92 грн
379,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
651,47
Економія: -117,19 грн
534,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (1)
466,21
Економія: -29,60 грн
436,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
591,28
Економія: -67,94 грн
523,34 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
495,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
495,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
495,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
495,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
495,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
495,70 грн