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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 1 (210) вовняний, №1 - Запоріжжя (106397) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
597,60
Економія: -96,64 грн
500,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
609,93
Економія: -69,13 грн
540,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
651,23
Економія: -64,93 грн
586,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
634,95
Економія: -48,65 грн
586,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
639,42
Економія: -83,72 грн
555,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
601,61
Економія: -54,17 грн
547,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (1)
611,43
Економія: -110,47 грн
500,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
633,97
Економія: -39,11 грн
594,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
640,89
Економія: -70,51 грн
570,38 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
592,32
Економія: -81,60 грн
510,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
604,77
Економія: -47,00 грн
557,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
638,01
Економія: -43,15 грн
594,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
590,68
Економія: -27,38 грн
563,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом