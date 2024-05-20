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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 1 (210) вовняний, №1 - Одеса (106397) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
592,32
Економія: -81,60 грн
510,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (1)
611,43
Економія: -110,47 грн
500,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
601,61
Економія: -54,17 грн
547,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
639,42
Економія: -83,72 грн
555,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
634,95
Економія: -48,65 грн
586,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
651,23
Економія: -64,93 грн
586,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
648,90
Економія: -54,04 грн
594,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
587,86
Економія: -24,56 грн
563,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
609,93
Економія: -69,13 грн
540,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
605,75
Економія: -104,79 грн
500,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
600,47
Економія: -42,70 грн
557,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
651,72
Економія: -56,86 грн
594,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
640,89
Економія: -70,51 грн
570,38 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом