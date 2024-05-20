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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 1 (210) вовняний, №1 - Львів (106397) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
587,86
Економія: -24,56 грн
563,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
600,47
Економія: -42,70 грн
557,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
651,72
Економія: -56,86 грн
594,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
598,97
Економія: -88,25 грн
510,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
648,90
Економія: -54,04 грн
594,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (1)
610,45
Економія: -109,49 грн
500,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
609,07
Економія: -61,63 грн
547,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
633,97
Економія: -78,27 грн
555,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
647,01
Економія: -60,71 грн
586,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
651,90
Економія: -81,52 грн
570,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
631,71
Економія: -45,41 грн
586,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
593,18
Економія: -52,38 грн
540,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
605,75
Економія: -104,79 грн
500,96 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом