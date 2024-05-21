БАНДАЖ ПІДДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ (ДЛЯ ПІДНЯТТЯ ВАЖКИХ ПРЕДМЕТІВ) розмір 5 (216), №1 - Запоріжжя (106367) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б