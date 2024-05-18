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БАНДАЖ ПІДДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ (ДЛЯ ПІДНЯТТЯ ВАЖКИХ ПРЕДМЕТІВ) розмір 1 (216), №1 - Харків (106363) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1431,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1435,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1438,82 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (1)
1434,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
1433,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1435,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
1434,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1433,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1421,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
1420,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1437,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (1)
1430,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (1)
1437,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
1425,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
1433,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
1422,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
1435,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1428,88 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом