БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2027, розмір 4 сірий торакальний жіночий, №1 - Запоріжжя (793115) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом