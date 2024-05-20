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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2027, розмір 4 сірий торакальний жіночий, №1 - Одеса (793115) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1234,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1227,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1233,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
1236,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
1230,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (1)
1231,53 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
925,74 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
1230,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом