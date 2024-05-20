БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2028, розмір 6 сірий торакальний чоловічий, №1 - Львів (734282) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом