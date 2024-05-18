БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2028, розмір 2 сірий торакальний чоловічий, №1 - Харків (734276) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
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Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, шосе Харківське, 166
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом