БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2028, розмір 2 сірий торакальний чоловічий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (734276) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом