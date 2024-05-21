Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Харків, вул. Молочна, 6 Всього: упаковка (1) 1196,05 грн Забронювати

Перша аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 20 Всього: упаковка (1) 1201,22 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 1201,30 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (3) 1194,97 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Балакірєва, 8/1 Всього: упаковка (1) 1190,58 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Лісопарківська, 4 Всього: упаковка (1) 1195,32 грн Забронювати

Світ здоров'я зжс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б Всього: упаковка (3) 912,50 грн