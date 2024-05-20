БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2027, розмір 5 сірий торакальний жіночий, №1 - Львів (734271) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Світ здоров'я зжс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом