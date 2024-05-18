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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2027, розмір 5 сірий торакальний жіночий, №1 - Харків (734271) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1201,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1196,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1201,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
1194,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
1190,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (1)
1195,32 грн
В інших містах:
Світ здоров'я зжс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
Всього: упаковка (3)
912,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом