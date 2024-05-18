БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2027, розмір 5 сірий торакальний жіночий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (734271) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Світ здоров'я зжс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом