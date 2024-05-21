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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 2027, розмір 3 сірий торакальний жіночий, №1 - Запоріжжя (734268) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
1242,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1240,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1237,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1231,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (2)
1238,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (1)
1237,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 3-Е
Всього: упаковка (1)
1231,74 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
1230,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом