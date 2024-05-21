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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, бежевий пористий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Запоріжжя (458432) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
624,23
Економія: -56,05 грн
568,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
420,59
Економія: -21,70 грн
398,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
657,74
Економія: -68,57 грн
589,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
627,85
Економія: -101,53 грн
526,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
645,50
Економія: -72,32 грн
573,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
629,42
Економія: -61,24 грн
568,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
635,45
Економія: -57,88 грн
577,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
634,74
Економія: -53,56 грн
581,18 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
645,87
Економія: -72,69 грн
573,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
654,98
Економія: -118,08 грн
536,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
637,63
Економія: -74,29 грн
563,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
626,16
Економія: -99,84 грн
526,32 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (2)
645,38
Економія: -108,48 грн
536,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
656,08
Економія: -74,90 грн
581,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
468,03
Економія: -18,04 грн
449,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
627,19
Економія: -109,31 грн
517,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
637,07
Економія: -61,91 грн
575,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
471,66
Економія: -22,93 грн
448,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
559,02
Економія: -65,69 грн
493,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
641,63
Економія: -104,73 грн
536,90 грн