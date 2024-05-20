БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, бежевий пористий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Одеса (458432) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Адмірал
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Чорноморська
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Аптека низьких цін
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Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10