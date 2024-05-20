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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, бежевий пористий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Одеса (458432) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
366,67
Економія: -17,03 грн
349,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
637,38
Економія: -51,37 грн
586,01 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
554,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
641,78
Економія: -91,94 грн
549,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
642,44
Економія: -84,16 грн
558,28 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
554,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
621,22
Економія: -71,38 грн
549,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (1)
624,77
Економія: -21,88 грн
602,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
657,13
Економія: -101,17 грн
555,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
Всього: упаковка (1)
547,28
Економія: -23,02 грн
524,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
622,30
Економія: -85,73 грн
536,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
641,01
Економія: -89,97 грн
551,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
610,04
Економія: -35,29 грн
574,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
630,20
Економія: -73,13 грн
557,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
644,77
Економія: -58,06 грн
586,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: упаковка (1)
652,76
Економія: -54,98 грн
597,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (1)
626,40
Економія: -86,21 грн
540,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
639,05
Економія: -46,80 грн
592,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
635,51
Економія: -57,94 грн
577,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
641,63
Економія: -104,73 грн
536,90 грн