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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, бежевий пористий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Львів (458432) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
657,13
Економія: -103,63 грн
553,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
622,66
Економія: -31,22 грн
591,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
639,78
Економія: -55,53 грн
584,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
414,77
Економія: -23,48 грн
391,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
621,99
Економія: -30,56 грн
591,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
572,80
Економія: -18,14 грн
554,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 28-А
Всього: упаковка (1)
597,95
Економія: -52,17 грн
545,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
638,21
Економія: -65,47 грн
572,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
647,23
Економія: -54,98 грн
592,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
Всього: упаковка (1)
645,01
Економія: -55,84 грн
589,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
634,48
Економія: -43,04 грн
591,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
Всього: упаковка (1)
644,61
Економія: -56,19 грн
588,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
651,29
Економія: -64,58 грн
586,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
637,45
Економія: -53,20 грн
584,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
628,87
Економія: -56,12 грн
572,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
649,32
Економія: -68,14 грн
581,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 27
Всього: упаковка (1)
644,46
Економія: -52,21 грн
592,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
Всього: упаковка (1)
422,11
Економія: -23,22 грн
398,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
657,62
Економія: -107,19 грн
550,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
597,97
Економія: -69,68 грн
528,29 грн