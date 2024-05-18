БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, бежевий пористий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Харків (458432) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Лозова, просп. Перемоги, 15
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Полтава, вул. Європейська, 21
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
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Суми, вул. Харківська, 100
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 139
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Соборна, 6
Аптека шар@
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Хорол, вул. Незалежності, 74
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Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 65