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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, бежевий пористий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Харків (458432) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
403,42
Економія: -12,13 грн
391,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
631,83
Економія: -105,51 грн
526,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
633,52
Економія: -78,86 грн
554,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (1)
632,31
Економія: -94,53 грн
537,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
641,66
Економія: -96,65 грн
545,01 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
626,28
Економія: -45,70 грн
580,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (1)
645,52
Економія: -50,69 грн
594,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
407,02
Економія: -15,73 грн
391,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
416,22
Економія: -24,93 грн
391,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 100
Всього: упаковка (1)
649,38
Економія: -51,60 грн
597,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
645,69
Економія: -58,98 грн
586,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (2)
644,21
Економія: -107,31 грн
536,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
642,86
Економія: -79,52 грн
563,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 139
Всього: упаковка (1)
639,06
Економія: -49,77 грн
589,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
621,58
Економія: -95,26 грн
526,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
644,46
Економія: -63,28 грн
581,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
652,08
Економія: -78,90 грн
573,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
640,27
Економія: -59,69 грн
580,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
637,07
Економія: -56,49 грн
580,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
379,48
Економія: -23,93 грн
355,55 грн