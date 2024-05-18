Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі післяопераційніБАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, бежевий пористий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (458432) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
621,58
Економія: -95,26 грн
526,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
642,86
Економія: -79,52 грн
563,34 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (2)
644,21
Економія: -107,31 грн
536,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
644,46
Економія: -63,28 грн
581,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
634,37
Економія: -61,19 грн
573,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
630,92
Економія: -104,60 грн
526,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
638,16
Економія: -69,98 грн
568,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
414,49
Економія: -15,60 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
631,29
Економія: -63,11 грн
568,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
651,10
Економія: -61,93 грн
589,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
622,30
Економія: -44,73 грн
577,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
645,26
Економія: -64,08 грн
581,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
649,56
Економія: -76,38 грн
573,18 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
645,63
Економія: -108,73 грн
536,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (1)
645,52
Економія: -50,69 грн
594,83 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
644,01
Економія: -68,85 грн
575,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
642,38
Економія: -124,50 грн
517,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
480,14
Економія: -30,15 грн
449,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
462,51
Економія: -13,78 грн
448,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
416,22
Економія: -24,93 грн
391,29 грн