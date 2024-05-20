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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, №1 - Львів (408678) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (2)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
227,90
Економія: -66,84 грн
161,06 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
211,00
Економія: -37,00 грн
174,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
200,00
Економія: -26,00 грн
174,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
200,00
Економія: -26,00 грн
174,00 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (3)
174,65 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
Всього: упаковка (1)
155,95 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
174,65 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Всього: упаковка (1)
166,19 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козин, вул. Берестецька, 124
Всього: упаковка (1)
182,08 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Луцька, 2
Всього: упаковка (1)
174,65 грн
Рівне-медфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
174,65 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
166,19 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
163,37 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Всього: упаковка (1)
169,67 грн