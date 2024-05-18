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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408678) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
211,00
Економія: -37,00 грн
174,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
200,00
Економія: -26,00 грн
174,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
200,00
Економія: -26,00 грн
174,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (2)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
227,90
Економія: -66,84 грн
161,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -61,63 грн
181,47 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (2)
248,65 грн
Милосердя
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
218,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
Всього: упаковка (2)
309,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Всього: упаковка (8)
309,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
174,65 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
167,79 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
Всього: упаковка (1)
174,65 грн
Рівне-медфарм
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Відчинено Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
Всього: упаковка (1)
174,65 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
174,65 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
Всього: упаковка (1)
174,65 грн