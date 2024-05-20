Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Щербаківського Данила, 60 Всього: упаковка (1) 208,00 Економія: -60,55 грн 147,45 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 2 Всього: упаковка (1) 243,00 Економія: -61,53 грн 181,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Ісаакяна, 2 Всього: упаковка (1) 240,00 Економія: -58,53 грн 181,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14 Всього: упаковка (1) 240,00 Економія: -58,53 грн 181,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Предславинська, 9 Всього: упаковка (2) 227,90 Економія: -46,43 грн 181,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35 Всього: упаковка (1) 227,90 Економія: -66,84 грн 161,06 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2 Всього: упаковка (1) 157,34 грн Забронювати