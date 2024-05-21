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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4, бежевий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Запоріжжя (389355) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
648,46
Економія: -120,17 грн
528,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
658,05
Економія: -71,34 грн
586,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
640,46
Економія: -103,56 грн
536,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
423,82
Економія: -24,93 грн
398,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
644,01
Економія: -75,83 грн
568,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
635,14
Економія: -66,96 грн
568,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
637,32
Економія: -60,50 грн
576,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
417,76
Економія: -18,87 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
560,85
Економія: -53,89 грн
506,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
645,63
Економія: -66,91 грн
578,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
628,57
Економія: -60,39 грн
568,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
638,94
Економія: -77,05 грн
561,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
653,68
Економія: -76,86 грн
576,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
632,85
Економія: -64,67 грн
568,18 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
646,80
Економія: -70,54 грн
576,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
647,10
Економія: -96,06 грн
551,04 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
414,77
Економія: -15,88 грн
398,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
476,30
Економія: -17,57 грн
458,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
418,99
Економія: -20,10 грн
398,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
651,41
Економія: -59,16 грн
592,25 грн