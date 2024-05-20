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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4, бежевий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Львів (389355) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
423,18
Економія: -24,29 грн
398,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
652,70
Економія: -60,45 грн
592,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
633,51
Економія: -77,55 грн
555,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
411,97
Економія: -13,08 грн
398,89 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
632,97
Економія: -52,39 грн
580,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
654,42
Економія: -59,71 грн
594,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
411,97
Економія: -13,08 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
638,06
Економія: -40,28 грн
597,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
553,46
Економія: -64,85 грн
488,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25
Всього: упаковка (1)
581,51
Економія: -26,85 грн
554,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (1)
644,64
Економія: -44,40 грн
600,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
651,90
Економія: -57,19 грн
594,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
484,69
Економія: -25,96 грн
458,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Всього: упаковка (1)
592,04
Економія: -26,04 грн
566,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 28-А
Всього: упаковка (1)
597,95
Економія: -52,17 грн
545,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
647,36
Економія: -54,99 грн
592,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
653,07
Економія: -66,36 грн
586,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (1)
424,54
Економія: -25,65 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всього: упаковка (1)
645,81
Економія: -61,56 грн
584,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
638,46
Економія: -63,30 грн
575,16 грн