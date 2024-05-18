БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4, бежевий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Харків (389355) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Байрона, 23/1
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Харків, вул. Валентинівська, 18-А
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Харків, просп. Слави, 1
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Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, шосе Салтівське, 145
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Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, просп. Олександрівський, 87
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
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Чугуїв, вул. Музейна, 9
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Охтирка, пров. Харківський, 2
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Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
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Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32