Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі післяопераційніБАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4, бежевий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (389355) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
653,13
Економія: -92,25 грн
560,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
637,34
Економія: -86,18 грн
551,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
634,07
Економія: -97,17 грн
536,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
419,91
Економія: -21,02 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
626,52
Економія: -53,77 грн
572,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
485,43
Економія: -26,70 грн
458,73 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
644,89
Економія: -52,64 грн
592,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
654,24
Економія: -108,12 грн
546,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
411,53
Економія: -12,64 грн
398,89 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
418,83
Економія: -19,94 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
652,15
Економія: -57,44 грн
594,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
631,35
Економія: -48,36 грн
582,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
633,94
Економія: -82,90 грн
551,04 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
419,91
Економія: -21,02 грн
398,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
655,04
Економія: -84,32 грн
570,72 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
642,31
Економія: -66,05 грн
576,26 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
639,61
Економія: -53,60 грн
586,01 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
630,98
Економія: -85,97 грн
545,01 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
413,45
Економія: -14,56 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
418,00
Економія: -19,11 грн
398,89 грн